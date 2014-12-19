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Мишустин призвал учитывать мнение перевозчиков при развитии Восточного полигона

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По словам главы правительства, РЖД нужно опираться на обратную связь от перевозчиков при развитии БАМа и Транссиба.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал учитывать мнение перевозчиков при развитии Восточного полигона. Об этом он заявил на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

По словам главы правительства, РЖД нужно опираться на обратную связь от перевозчиков при развитии БАМа и Транссиба. Он подчеркнул необходимость удовлетворить потребности перевозчиков, которые пользуются Восточным полигоном.

Приоритеты по различным группам товаров мы с вами вместе пытаемся сделать, но очень много запросов. Поэтому здесь планы хороши, но обратная связь, наверное, важнее.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что обратная связь помогает властям принимать решения, "как хотят люди".

Видео: Правительство России

Теги: восточный полигон, михаил мишустин, перевозчик, премьер-министр россии, российские железные дороги
Категории: Лента новостей, Новости России,

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