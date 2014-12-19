Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал учитывать мнение перевозчиков при развитии Восточного полигона. Об этом он заявил на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.
По словам главы правительства, РЖД нужно опираться на обратную связь от перевозчиков при развитии БАМа и Транссиба. Он подчеркнул необходимость удовлетворить потребности перевозчиков, которые пользуются Восточным полигоном.
Приоритеты по различным группам товаров мы с вами вместе пытаемся сделать, но очень много запросов. Поэтому здесь планы хороши, но обратная связь, наверное, важнее.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что обратная связь помогает властям принимать решения, "как хотят люди".
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все