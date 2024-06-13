Мишустин: обратная связь помогает властям принимать решения, "как хотят люди"

Глава правительства отметил, что вопрос обратной связи является риторическим.

Обратная связь помогает властям принимать решения, "как хотят люди". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Мишустин уточнил у Белозерова, знают ли потребители о семейных тарифах на проезд по железной дороге. Он подчеркнул, что вопрос об обратной связи ему постоянно задает президент РФ Владимир Путин. Глава правительства отметил, что вопрос обратной связи является риторическим, а власти всегда сверяют с ним все государственные программы и национальные проекты.

Обратная связь очень важна, она корректирует нас и дает нам возможности развития, как хотят люди, а не как иногда мы думаем, как хорошо будет для них. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Белозеров рассказал об организации перевозок на железной дороге в летний период.

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