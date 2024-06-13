  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:20
24
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: обратная связь помогает властям принимать решения, "как хотят люди"

0 0

Глава правительства отметил, что вопрос обратной связи является риторическим.

Обратная связь помогает властям принимать решения, "как хотят люди". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Мишустин уточнил у Белозерова, знают ли потребители о семейных тарифах на проезд по железной дороге. Он подчеркнул, что вопрос об обратной связи ему постоянно задает президент РФ Владимир Путин. Глава правительства отметил, что вопрос обратной связи является риторическим, а власти всегда сверяют с ним все государственные программы и национальные проекты.

Обратная связь очень важна, она корректирует нас и дает нам возможности развития, как хотят люди, а не как иногда мы думаем, как хорошо будет для них.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Белозеров рассказал об организации перевозок на железной дороге в летний период.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, обратная связь, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии