По словам главы РЖД, для удобства граждан 80% билетов на поезда можно приобрести в электронном виде.

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал об организации перевозок на железной дороге в летний период. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Белозерова, для удобства граждан 80% билетов на поезда можно приобрести в электронном виде. Кроме того, РЖД разработала так называемый "электронный лист ожидания", куда люди могут записаться в том случае, если на данный момент нет билета. Сервис запустят до конца июня.

Также глава РЖД отметил, что в текущий летний сезон на сообщение с курортами Черноморского побережья назначено 160 пар поездов. Он подчеркнул, что из них 65 поездов являются круглогодичными.

Ранее мы сообщали, что замглавы РЖД возглавил компанию "ВСМ Две столицы".

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