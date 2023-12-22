Замглавы РЖД возглавил компанию "ВСМ Две столицы"

Олег Тони заменил на этом посту бывшего сотрудника инвестиционной компании ЗАО "Лидер" Дмитрия Гаврилова.

Должность руководителя концессионера высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург ООО "ВСМ Две Столицы" 14 мая занял заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони, согласно данным ЕГРЮЛ.

Он заменил на этом посту бывшего сотрудника инвестиционной компании ЗАО "Лидер" Дмитрия Гаврилова, который, несмотря на это, продолжает выполнять обязанности руководителя материнской структуры концессионера АО "УК ВСМ Две Столицы".

Олег Тони родился в 1964 году, закончил Воронежский инженерно-строительный институт. В сентябре 2004 года он был назначен начальником департамента капитального строительства ОАО "РЖД", а в августе 2005 года стал членом правления компании. В РЖД Олег Тони отвечает за развитие Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов, а также контролирует работу Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения, как указано на сайте РЖД.

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Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД"