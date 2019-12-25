Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал сделать РФ самой привлекательной для IT-индустрии. Такое заявление чиновник сделал в рамках своего приветственного видеообращения перед участниками форума Kazan Digital Week-2021.
Цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития. И мы вместе работаем над ее достижением. Решаем масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт подчеркнул, что Россия должна стать государством, в котором даются начала для развития перспективных технологий, рынков и услуг. Чиновник полагает, что вынесенные решения на форуме будут этому способствовать.
Мишустин: пострадавшие в пермском вузе получат всю возможную помощь.
Фото: Правительство России
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