Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии

Глава кабмина РФ рассказал об одной из национальных целей страны.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал сделать РФ самой привлекательной для IT-индустрии. Такое заявление чиновник сделал в рамках своего приветственного видеообращения перед участниками форума Kazan Digital Week-2021.

Цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития. И мы вместе работаем над ее достижением. Решаем масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что Россия должна стать государством, в котором даются начала для развития перспективных технологий, рынков и услуг. Чиновник полагает, что вынесенные решения на форуме будут этому способствовать.

Мишустин: пострадавшие в пермском вузе получат всю возможную помощь.

Фото: Правительство России