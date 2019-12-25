В кабмине призвали не усугублять ситуацию для российских компаний.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал проводить проверки бизнеса сейчас только в исключительных случаях. Такое мнение премьер-министр страны высказал на заседании кабинета министров от 24 марта. Чиновник считает, что надзорным ведомствам не стоит в текущей обстановке усугублять ситуацию для отечественных предприятий.

Коллеги, мы проделали большую работу, важно строго следовать всем установленным требованиям и не нарушать их. Компаниям нужно сейчас перенастраивать многие производственные процессы и сохранять штат сотрудников. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер подчеркнул, что говорит о необходимости на время отказаться как от плановых, так и внеплановых контрольных мероприятий для бизнеса.

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Фото и видео: Правительство России