Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию

Глава кабмина РФ рассказал о работе по планам заказов.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег прислушиваться к тем, кто использует отечественную военную продукцию. Об этом чиновник упомянул в ходе оперативного заседания кабинета министров. Чиновник рассчитывает на обратную связь с получателями отечественных товаров и производителей по конкретным элементам заказов. Он пояснил, что говорит о всех направлениях экономики: начиная от тяжелых видов вооружений и заканчивая наполнением медицинской аптечки.

В преддверии зимы меняются условия жизни людей и работы техники. Они становятся более сложными. Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды, строительстве укрытий и фортификации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил на заседании, что при каждой номенклатуре чиновникам формируется план-график с указанием конкретного исполнителя. Это необходимо для того, чтобы власти страны были способны отследить и скоординировать каждый процесс и этап изготовления товара. Предприятия ознакамливаются с документами под личную подпись.

Мишустин призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС.

Фото и видео: Правительство России