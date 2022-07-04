По его словам, таким образом получится вернуть себе внутренний рынок и наращивать высокотехнологичный экспорт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях. Об этом он заявил на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".

По словам главы правительства, таким образом получится вернуть себе внутренний рынок и наращивать высокотехнологичный экспорт. Мишустин отметил, что для достижения такого результата необходимо иметь новые инструменты поддержки. К ним также относятся стимулы для развития промышленной инфраструктуры.

Ранее Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики.

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