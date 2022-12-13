Он также отметил, что следует вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов в вузе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию. Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, необходимо существенно расширить проект "Профессионалитет", в рамках которого ведется работа по обновлению всей системы образования с прошлого год. Мишустин также отметил, что следует вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов в вузе.

Прошу здесь в короткие сроки вместе с законодателями скорректировать существующую нормативную базу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что для предпринимателей смягчат ответственность за некоторые налоговые преступления.

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