Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить роста цен при онлайн-продаже лекарств. Заявление он сделал во время встречи с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.
Мишустин отметил, что в апреле были приняты поправки в законодательство, разрешающую дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.
Еще более важно – не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что дистанционная торговля лекарствами включает в себя множество рисков, которыми могут воспользоваться недобросовестные игроки.
Ранее мы писали, что правительство 28 января рассмотрит новую редакцию лесной стратегии до 2030 года.
Видео: Youtube/Россия 24
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