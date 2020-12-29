Дистанционная торговля лекарствами включает в себя множество рисков, отметил премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить роста цен при онлайн-продаже лекарств. Заявление он сделал во время встречи с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Мишустин отметил, что в апреле были приняты поправки в законодательство, разрешающую дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Еще более важно – не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что дистанционная торговля лекарствами включает в себя множество рисков, которыми могут воспользоваться недобросовестные игроки.

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Видео: Youtube/Россия 24