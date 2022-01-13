По его словам, вопрос собственности в целом всегда очень чувствителен для людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал чиновников входить в положение при регистрации недвижимости. Об этом он заявил на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

По словам Мишустина, вопрос собственности в целом всегда очень чувствителен для людей. Глава правительства подчеркнул, что иногда возникают ситуации, когда человек потратил средства на строительство дома, а потом не может добиться регистрации.

Без сомнения, служба должна в этом смысле показывать пример такого доброго, хорошего отношения к людям. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России