Мишустин рассказал о высоких зарплатах у автодорожников

Глава кабмина России напомнил о задачах, которые выполняют дорожные работники.

Молодым людям стоит обратить внимание на сферу дорожного строительства, так как в ней сотрудники получают хорошие заработные платы и имеют возможность посмотреть всю страну. Соответствующее заявление от 19 августа сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин, принимая в Доме правительства с докладом главу компании "Автодор" Вячеславом Петушенко.

Очень важно прилечь молодых ребят в вашу отрасль. Она интересная. Кроме того, что там можно получит, главное - внести большой вклад в развитие экономики красивой, замечательной страны, какой является Россия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что "Автодор" занимается строительством и реконструкцией, ремонтом дорожного полотна. Компания является заказчиком и оператором платных трасс.

Федеральное правительство выделит 1 млрд рублей центрам "Мой бизнес".

Фото и видео: Правительство России