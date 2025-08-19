Правительство выделит 1 млрд рублей центрам "Мой бизнес"

Мишустин отметил, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан.

Правительство России выделит 1 млрд рублей центрам "Мой бизнес". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Выделенные средства позволят расширить действующие инструменты для начинающих предпринимателей. Мишустин выразил уверенность в том, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут перспективные проекты.

