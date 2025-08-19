  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:48
56
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство выделит 1 млрд рублей центрам "Мой бизнес"

0 0

Мишустин отметил, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан.

Правительство России выделит 1 млрд рублей центрам "Мой бизнес". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Выделенные средства позволят расширить действующие инструменты для начинающих предпринимателей. Мишустин выразил уверенность в том, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут перспективные проекты.

Ранее мы сообщали, что правительство направит свыше 60 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительсвто россии, премьер-министр россии, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии