Мишустин призвал ФТС помочь бизнесу адаптироваться к условиям санкций

Премьер встретился с Владимиром Булавиным.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал Федеральную таможенную службу помочь отечественному бизнесу адаптироваться к условиям западных санкций. Руководитель кабмина рассчитывает на то, что ФТС проявит максимальную гибкость в вопросе. Об этом чиновник попросил коллегу во время рабочей встречи с Владимиром Булавиным. Премьер оценил слова гостя о том, что в ведомстве еженедельно проводятся встречи с предпринимателями.

Обратная связь и мнение бизнеса, озвученное прямо рядом с таможенными постами, где, собственно, и осуществляется администрирование, все государственные процедуры таможенной очистки, не важно, при экспорте, при импорте. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал коллегу из ФТС России внимательнее смотреть на пункты пропуска, в которых можно оптимизировать таможенные процедуры. Он добавил, что этот вопрос волнует как малый, так и средний бизнес, которому приходится иметь дело с новыми логистическими цепочками из дружественных России стран.

ФТС упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта.

Фото и видео: Правительство России

