Владимир Булавин оценил преференции для бизнеса.

Федеральная таможенная служба значительно упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта. Такое решение принято в рамках противодействия западному санкционному давлению. Соответствующей информацией с главой российского правительства Михаилом Мишустиным поделился руководитель ФТС РФ Владимир Булавин.

Ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий. Владимир Булавин, глава ФТС

Чиновник объяснил, что по данной категории товаров досмотровые мероприятия проводятся в менее, чем одном проценте случаев. Общий объем льгот и преференций для бизнеса от таможенных послаблений составит 1 трлн рублей за текущий год. Предприниматели уже получили скидки на общую сумму в 265 млрд рублей.

Кабмин направит в регионы 9 млрд рублей для развития медицинской реабилитации.

Фото и видео: Правительство России