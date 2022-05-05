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ФТС упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта

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Владимир Булавин оценил преференции для бизнеса.

Федеральная таможенная служба значительно упростила процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта. Такое решение принято в рамках противодействия западному санкционному давлению. Соответствующей информацией с главой российского правительства Михаилом Мишустиным поделился руководитель ФТС РФ Владимир Булавин.

Ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий.

Владимир Булавин, глава ФТС

Чиновник объяснил, что по данной категории товаров досмотровые мероприятия проводятся в менее, чем одном проценте случаев. Общий объем льгот и преференций для бизнеса от таможенных послаблений составит 1 трлн рублей за текущий год. Предприниматели уже получили скидки на общую сумму в 265 млрд рублей.

Кабмин направит в регионы 9 млрд рублей для развития медицинской реабилитации.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бизнес, владимир булавин, михаил мишустин, таможня, фтс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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