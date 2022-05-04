Кабмин направит в регионы 9 млрд рублей для развития медицинской реабилитации

Михаил Мишустин рассказал, на что пойдут средства из федерального бюджета.

Российское правительство направит в регионы 9 млрд рублей для развития программы по медицинской реабилитации. Пройти курс можно будет как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара. Соответствующее заявление сделал на оперативном совещании со своими заместителями премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что программа действует согласно поручению лидера РФ Владимира Путина.

Средства пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках. Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин напомнил, что вопрос реабилитации особенно остро встал в пандемию коронавирусной инфекции, так как многие переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями здоровья. Справиться с негативным воздействием ковида после перенесенной инфекции можно при поддержке специалистов. Эти бесплатные медицинские услуги (по полису обязательного медицинского страхования) необходимы не только взрослым, но также и детям.

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Фото и видео: Правительство России