Мишустин: кабмин запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Премьер-министр РФ рассказал, что программой вос пользуются до 50 тысяч человек.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что власти страны запускают льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов. По прогнозам кабинета министров, до завершения 2024 года воспользоваться данной программой смогут около 50 тысяч человек при общей сумме в 240 млрд рублей. Информация представлена во время оперативного совещания премьер-министра с его заместителями.

Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Максимальный размер займа для российских городов-миллиоников составит 18 млн рублей, в остальных населенных пунктах - до 9 млн рублей.

Кабмин выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов.

Фото и видео: Правительство России