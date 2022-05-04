Мишустин: кабмин запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что власти страны запускают льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов. По прогнозам кабинета министров, до завершения 2024 года воспользоваться данной программой смогут около 50 тысяч человек при общей сумме в 240 млрд рублей. Информация представлена во время оперативного совещания премьер-министра с его заместителями.
Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Максимальный размер займа для российских городов-миллиоников составит 18 млн рублей, в остальных населенных пунктах - до 9 млн рублей.
Кабмин выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все