Кабмин выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов

Михаил Мишустин рассказал о новой поддержке кинопроизводства в РФ.

Российское правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. Соответствующее заявление сделал глава кабмина министров во время совещания со своими заместителями. Михаил Мишустин заметил, что власти страны рассчитывают на то, что антикризисные меры поддержки позволят запустить десятки новых проектов, включающих как полнометражные игровые картины для массового зрителя или семейного просмотра, так и короткометражки и неигровое кино.

В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Направим еще 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что таким образом российская киноиндустрия в 2022 году получит более 14,5 млрд рублей. На эти средствы, в том числе, юудут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое высшее профессиональное образование.

Мишустин ответил на главную угрозу санкций для медицины.

Фото и видео: Правительство России

