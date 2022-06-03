Мишустин: у компаний России производство меньше, чем у мировых

Глава кабмина РФ рассказал о новых возможностях для экономики благодаря введенных санкциям Запада.

Глава российского правительства Михаил Мишустин признал, что у отечественных компаний производство меньше, чем у мировых производителей. Такую информацию чиновник рассказал в рамках выступления на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России", проходящего в Нижнем Новгороде. Руководитель кабинета министров полагает, что на текущий момент в стране появились свободные экономические ниши. При этом западные санкции все-таки затрудняют ценовую конкуренцию.

Но здесь западные ограничения открыли для нас новые перспективы - появились свободные ниши, которые можно и нужно занять. Это и есть задача развития промышленности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина России отметил необходимость построения четкой государственной своевременной системы управления экономическим направлением и формирования стандартов, федеральной поддержки предприятий и создания для бизнеса комфортных условий, в которых предприниматели смогут сохранить темпы производства и сократить прямые и косвенные издержки.

Правительство отменит уплату НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции.

Фото и видео: YouTube / Конференция ЦИПР