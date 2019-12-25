Правительственный документ временно заморожен.

Михаил Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на текст документа. В издании заявили, что постановление подписано главой российского правительства. На данный момент приказ еще не опубликован на официальном сайте.

Чиновник утвердил приостановку временного моратория на оптовую и розничную продажу медицинских масок, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марли и комплектов защитное одежды. В "РБК" считают, что мораторий относится к разрешению торговать масками только от АО "Корпорация "Росхимзащита", которая является подконтрольной компанией "Ростеха".

Мы знакомы с постановлением. Наша задача — исполнять эти решения и поручения государства в целом прокомментировали в "Росхимзащите"

Напомним, что первоначальное постановление правительство предполагало, что продажа медицинских средств индивидуальной защиты будет ограничена на 90 дней.

Мишустин рассказал об усилиях властей в борьбе с коронавирусом.