Мишустин: приняты меры, чтобы кратно увеличить производство востребованных вооружений

Глава кабмина РФ рассказал о важности задачи по обеспечению армии боевой техникой.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин во время оперативного заседания Координационного совета рассказал о принятых мерах для кратного увеличения производства наиболее востребованных видов вооружений. Чиновник пояснил, что в настоящее время потребности армии в боевой технике значительно выросла в связи с проведением на Украине специальной военной операции.

Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны, ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России