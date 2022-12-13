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Мишустин: приняты меры, чтобы кратно увеличить производство востребованных вооружений

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Глава кабмина РФ рассказал о важности задачи по обеспечению армии боевой техникой.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин во время оперативного заседания Координационного совета рассказал о принятых мерах для кратного увеличения производства наиболее востребованных видов вооружений. Чиновник пояснил, что в настоящее время потребности армии в боевой технике значительно выросла в связи с проведением на Украине специальной военной операции.

Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны, ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России

Теги: впк, минобороны, михаил мишустин, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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