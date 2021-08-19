Мишустин прибыл в Киргизию на заседание межправсовета ЕАЭС

Участниками Совета являются главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию. Здесь он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Среди участников - главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ. 18 августа встреча пройдет в узком составе, а 19 августа – в расширенном. Сообщается, что глава российского кабмина также встретится с его белорусским коллегой Романом Головченко для проведения двусторонних переговоров.

Участники заседания обсудят несколько актуальных вопросов, среди которых - формирование общих рынков газа и нефтепродуктов, а также функционирование внутреннего рынка. Кроме того, будут затронут вопрос сближения односторонних нетарифных мер, которые устанавливаются при вывозе товаров.

По итогам проведенных мероприятий будет подписаны решения Евразийского межправительственного совета, которые предусматривают дальнейшее развитие экономической интеграции.

Ранее Мишустин оценил работу Казахстана по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Видео: Telegram / Другой Беляков