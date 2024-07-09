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Мишустин прибыл в Екатеринбург

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Глава правительства посетит международную промышленную выставку "Иннопром".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустина у трапа самолета встретили полпред Президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Отмечается, что глава правительства посетит международную промышленную выставку "Иннопром" и выступит главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса".

Ранее Мишустин рассказал о планах по развитию беспилотных авиационных систем.

Видео: Правительство России

Теги: екатеринбург, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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