Глава правительства посетит международную промышленную выставку "Иннопром".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустина у трапа самолета встретили полпред Президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Отмечается, что глава правительства посетит международную промышленную выставку "Иннопром" и выступит главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса".

Ранее Мишустин рассказал о планах по развитию беспилотных авиационных систем.

Видео: Правительство России