Мишустин: при объединении страны ЕАЭС могут прокормить вдвое больше числа их жителей

Глава кабмина РФ рассказал о важности сотрудничества между странами ЕАЭС.

Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в перспективе смогут прокормить вдвое больше количества своих жителейв том случае, если скоординируют свои усилия друг с другом. Соответствующее заявление председатель российского правительства Михаил Мишустин сделал в ходе выступления на пленарной сессии III Евразийского конгресса. Чиновник полагает, что прежде всего коллегам важно повысить качество продукции ради ее конкурентноспособности, а также преодолеть зависимость от импортного высокотехнологичного оборудования. Он призвал адаптировать агропромышленные комплексы стран ЕАЭС к климатическим изменениям.

Ключевым фактором при этом остается обеспечение водными ресурсами, подчеркнул Мишустин. "Нужны масштабные проекты в этой сфер. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению премьер-министра России, важно снизить потери сельскохозяйственных производителей за счет развития транспортных магистралей и логистической инфраструктуры. При этом ЕАЭС обладает серьезным опытом работы по укреплению собственной продовольственной безопасности. В частности, два года назад государства утвердили принципы и подходы в этой сфере. В документе говорится о недопущении дискриминации на аграрном рынке.

Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса.

Фото и видео: Правительство России