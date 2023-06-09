Мишустин назвал причину грядущего мирового продовольственного кризиса

Глава кабмина РФ рассказал о работе Всемирной продовольственной программе.

Страны коллективного Запада во всех проблемах с продовольствием обвиняют Россию, а также возлагают на страну ответственность за грядущий глобальный голод. Однако, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, сложности на глобальных рынках связаны с распределением продуктов питания и ценовой конъюнктурой. Чиновник выступил на пленарной сессии Евразийского конгресса. Он напомнил коллегам о том, что на протяжении нескольких лет профильные структуры ООН говорят об ухудшении ситуации на продуктовых рынках: за последний год она обострилась из-за резких скачков стоимости, в том числе, топлива и удобрений.

Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию. В то же время ООН не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского правительства привел статистику, по которой мировые цены на корзину продовольственных сырьевых товаров увеличились почти на 20%.

Мишустин назвал уровень продовольственной безопасности РФ одним из самых надежных в мире.

Фото и видео: Правительство России