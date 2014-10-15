Глава кабмина РФ выступил на Евразийском конгрессе.

Уровень продовольственной безопасности России является одним из самых надежных на международной площадке. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского конгресса сделал глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил партнерам, что страна готова делиться своими достижениями, лучшими практиками и опытом с ними.

Уровень продовольственной безопасности в нашей стране - один из самых надежных в мире. В 2022 году мы достигли значений, отраженных в национальной доктрине, которая утверждена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мхаил Мишустин, премьер-министр РФ

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