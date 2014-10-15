  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:46
106
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин назвал уровень продовольственной безопасности РФ одним из самых надежных в мире

0 0

Глава кабмина РФ выступил на Евразийском конгрессе.

Уровень продовольственной безопасности России является одним из самых надежных на международной площадке. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского конгресса сделал глава правительства Михаил Мишустин. Чиновник объяснил партнерам, что страна готова делиться своими достижениями, лучшими практиками и  опытом с ними.

Уровень продовольственной безопасности в нашей стране - один из самых надежных в мире. В 2022 году мы достигли значений, отраженных в национальной доктрине, которая утверждена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Мхаил Мишустин, премьер-министр РФ

"Роскосмос" и НАН РБ создадут спутник дистанционного зондирования Земли.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: михаил мишустин, продовольственная безопасность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии