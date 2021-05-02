"Роскосмос" и НАН РБ создадут спутник дистанционного зондирования Земли

Михаил Мишустин рассказал о работе по созданию группировки спутников.

Главе российского правительства Михаилу Мишустину специалисты государственной корпорации "Роскосмос" показали макет аппарата ДЗЗ. Российско-белорусский космический спутник (РБКА) предназначен для получения данных дистанционного зондирования Земли из космического пространства в целях решения задач социально-экономического развития стран Союзного государства. На текущем этапе ведутся совместные опытно-конструкторские работы в области создания и использования интегрированной системы. Запуск проекта намечен на 2028 году. Чиновник пояснил, что кабинет министров РВ внимательно изучит предложения, связанные с научно-исследовательскими конструкторскими разработками для подобных работ.

На сегодняшний день мы к этому проекту приступили с "Роскосмосом" и коллегами из белорусского подразделения и на сегодняшний день ведем все работы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Михаила Мишустина объяснил, что оптико-электронная аппаратура сверхвысокого пространственного разрешения поможет властям России предоставлять потребителям качественные услуги спутникового мониторинга в различных областях хозяйственной деятельности.

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Фото и видео: Правительство России