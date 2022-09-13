Мишустин: кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura

Глава кабмина РФ посетил выставку "Евразия - наш дом".

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый российский автомобиль Lada Vesta Aura за качество и стоимость. Соответствующее заявление сделали представители "АВТОВАЗа"в ходе презентации своей продукции главе правительства страны Михаилу Мишустину. Чиновник впервые увидел удлиненную версию модели машины на выставке "Евразия - наш дом", проводимой на площадке "Сириуса" в Сочи. Это мероприятие утром 8 июня также посети лидеры иностранных делегаций, которые прибыли в РФ ради участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ.

Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству. Это самое главное, чтобы цена качеству соответствовала. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Сотрудники "АВТОВАЗа" рассчитывают, что модель будет популярна среди бюджетных компаний и учреждений, чиновников регионального уровня. Цена на автомобиль составит 25 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей).

Мишустин заявил, что партнерство стран СНГ и ЕАЭС необходимо строить на базе инноваций.

Фото и видео: Правительство России