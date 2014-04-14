Мишустин заявил, что партнерство стран СНГ и ЕАЭС необходимо строить на базе инноваций

По его словам, необходимо строить нынешнее содружество так, чтобы "было удобно, комфортно, молодежно".

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что партнерство стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо строить на базе инноваций. Об этом он сообщил на открытии II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи.

Глава правительства напомнил о программе под названием "100 идей для СНГ". По его словам, необходимо строить нынешнее содружество так, чтобы "было удобно, комфортно, молодежно". Также Мишустин заявил, что на территории стран ЕАЭС 30% жителей составляет молодежь.

Ранее Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой.

Видео: Правительство России