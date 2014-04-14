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Мишустин рассказал о реализации проектов с Кубой

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Глава кабмина РФ встретился в Сочи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом.

Москва придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных экономических проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях, а также с модернизацией металлургического комбината в Гаване. Соответствующее заявление в рамках встречи с иностранной делегацией в Сочи сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник обсудил вопросы с коллегой Мануэлем Марреро Крусом. Он напомнил о том, что были достигнуты соглашения на высшем уровне, касающиеся расширения работы по отечественным компаниям на Кубе.

Мы придаем большое значение реализации крупных совместных проектов, которые рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу. Я здесь имею в виду и увеличение нефтеотдачи, модернизацию комбината

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что в России приветствуют решение кубинского  правительства по предоставлению льготных условий для работы российского бизнеса на кубинском рынке. Чиновник добавил, что бизнесмены очень рады этому постановлению и строят планы по реализации своих возможностей.

Мишустин: иностранные партнеры РФ заинтересованы сотрудничать по транзиту грузов по СМП.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, куба, михаил мишустин, нефть
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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