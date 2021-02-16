Мишустин: иностранные партнеры РФ заинтересованы сотрудничать по транзиту грузов по СМП

По его словам, СМП является кратчайшим водным маршрутом для транзита товаров из азиатских стран порты Европы.

Иностранные партнеры РФ заинтересованы сотрудничать по транзиту грузов по Северному морскому пути (СМП). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию СМП.

Глава правительства отметил, что этот путь является кратчайшим водным маршрутом для транзита товаров из стран Юго-Восточной Азии и Китая в порты Европы. Он добавил, что индийские компании также "присматриваются к таким проектам".

Ранее Мишустин заявил, что СМП повышает транспортную связанность России.

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