Мишустин: иностранные партнеры РФ заинтересованы сотрудничать по транзиту грузов по СМП

Иностранные партнеры РФ заинтересованы сотрудничать по транзиту грузов по Северному морскому пути (СМП). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию СМП.
Глава правительства отметил, что этот путь является кратчайшим водным маршрутом для транзита товаров из стран Юго-Восточной Азии и Китая в порты Европы. Он добавил, что индийские компании также "присматриваются к таким проектам".
Ранее Мишустин заявил, что СМП повышает транспортную связанность России.
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