Голиков считает, что мероприятие следует отменить.

Михаил Мишустин предложил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса. На форуме зарегистрировались 500 участников из стран, где подтверждены случаи заражения. Ранее об отмене мероприятия попросила Татьяна Голикова. Вице-премьер ссылается на "ситуацию и информацию, которая поступает из Китая". Об этом сообщили "РИА Новости".

С одной стороны, конечно, некорректно им отказывать, но, с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников прокомментировали чиновники

В общей сложности для участия в форуме зарегистрировалось более 4 тысяч человек. Он должен состояться в 12 по 14 февраля. Дальнейшая судьба мероприятия решится во время заседания оперативного штаба 3 февраля. Мишустин добавил, что отменять форм будет сложно, так как организаторы из "Росконгресса" понесли большие расходы. В ближайшее время Чернышенко и глава Минфина оценят затраты, вложенные в событие, а также способы их компенсировать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.

Видео: YouTube/Правительство России