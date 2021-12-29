Он призвал уделить особое внимание производству собственной электронной базы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обсудить меры по госзаказу для гражданской авиации на 10 лет. Об этом он заявил на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

Мишустин отметил, что необходимо провести финальное совещание, на которым должны обсудить данный вопрос. Он также добавил, что необходимо уменьшить степень зависимости от материалов и комплектующих, которые поставляются из других стран. Особое мнение, по словам премьера, стоит уделить производству своей электронной базы.

Ранее Мишустин заявил, что в экономике наблюдаются позитивные изменения.

Фото: Правительство России

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