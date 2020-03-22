Мишустин предложил доработать проект по Суворовскому училищу в Иркутске

Он поручил закончить строительство до 2023 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь, в ходе которой посетил в Иркутске здание будущего Суворовского училища. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, глава правительства РФ ознакомился с программой реконструкции нового образовательного учреждения. Его решили создать на базе Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, расформированного в 2008 году. Строительные работы начались в прошлом году.

Знаю, что вы переживаете насчет этого объекта. Проработать систему размещение, количество и этапность. До 2023 года нужно заканчивать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На территории училища будут размещены: кабинеты для обучения, столовая, спальные койки на 560 мест, медицинский пункт, а также крытый спортивный комплекс и плац.

Ранее Мишустин совершил рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре и осмотрел детский больничный комплекс, строительство которого в настоящее время заморожено. Он выразил недовольство очередным долгостроем в регионе и назвал такое отношение "безалаберным".

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