Мишустин: правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование

Правительство России обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Глава правительства уточнил, что речь также идет о пошлинах на материалы, которые используются при реализации крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, IT и другие.
Мишустин отметил необходимость помогать российским инвесторам в преодолении последствий экономических санкции, которые применили "недружественные государства".
Ранее Мишустин анонсировал упрощение ввоза компьютеров, смартфонов и планшетов.
Видео: Правительство России
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