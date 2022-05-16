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Мишустин: правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование

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Он отметил необходимость помогать российским инвесторам в преодолении последствий экономических санкции.

Правительство России обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства уточнил, что речь также идет о пошлинах на материалы, которые используются при реализации крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, IT и другие.

Мишустин отметил необходимость помогать российским инвесторам в преодолении последствий экономических санкции, которые применили "недружественные государства".

Ранее Мишустин анонсировал упрощение ввоза компьютеров, смартфонов и планшетов.

Видео: Правительство России

Теги: импортные пошлины, михаил мишустин, премьер-министр россии, техническое оборудование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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