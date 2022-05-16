Мишустин анонсировал упрощение ввоза компьютеров, смартфонов и планшетов

Глава правительства уверен, что таким образом получится обеспечить потребности внутреннего рынка.

Правительство упростит ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что современному человеку трудно представить жизнь без нынешних устройств. В связи с этим было принято решение наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной документации, которая упростит импорт техники. Мишустин уверен, что таким образом получится обеспечить потребности внутреннего рынка.

Ранее Мишустин заявил, что бюджетная политика позволила замедлить инфляцию.

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