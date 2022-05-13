Мишустин: бюджетная политика позволила замедлить инфляцию

Глава кабмина РФ рассказал о проработке антикризисных решений.

Сбалансированная российская бюджетная политика позволила властям страны замедлить инфляцию и сохранить финансовую стабильность. Об этом рассказал на оперативном заседании правительства Михаил Мишустин перед коллегами. Он провел совещание с чиновниками по исполнению государственного бюджета на текущий год. Руководитель напомнил о том, что работа ведется в условиях внешнего давления со стороны западных санкций. Михаил Мишустин отметил, что из-за действий недружественных государств, требуется прорабатывать такие решение, которые смогут нивелировать негативные процессы.

Продолжение такой политики позволит создать необходимую основу для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации. Даже в условиях беспрецедентного внешнего давления. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин призвал кабмин России таргетировать программы и государственные расходы, а также соблюдать баланс между мерами антикризисной поддержки и сохранением ценовой стабильности. В частности, речь идет об удержании льготных ставок по кредитам и снижении стоимости займов.

Мишустин обозначил главные направления работы в бюджетной политике.

Фото и видео: Правительство России