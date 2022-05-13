Мишустин обозначил главные направления работы в бюджетной политике

Глава кабмина РФ рассказал о трех ключевых моментах в работе российского кабмина.

Глава российского правительства Михаил Мишустин обозначил главные направления работы кабинета министров в сфере бюджетной политики. Чиновники планируют уделить особое внимание сохранению рабочих мест, поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, а также обеспечению финансовой и ценовой стабильности страны и населения.

Стабильность в этой сфере важна для уверенной адаптации экономики к новым реалиям, тем вызовам, которые формируют западные санкции. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина напомнил о том, что по поручениям главы государства Владимира Путина уже принят ряд системных правительственных антикризисных решений, направленных на укрепление промышленного, технологического и продовольственного потенциала России. Также дополнительно подготавливаются и принимаются меры поддержки бизнес-индустрии. На финансирование плана первоочередных мероприятий из бюджета направлено свыше 5 трлн рублей.

Мишустин: размер бюджетного стимула в 2022 году превысит 8 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России