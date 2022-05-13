Мишустин: размер бюджетного стимула в 2022 году превысит 8 трлн рублей

Глава кабмина РФ рассказал о росте доходов и расходов.

Размер бюджетного стимула в 2022 году превысит 8 трлн рублей. Соответствующее заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая на заседании кабинета министров. По мнению чиновника, власти страны проводят ответственную и сбалансированную бюджетную политику ради того, чтобы в полной мере реализовать все мероприятия по адресной поддержке граждан, а также экономической системы.

Поддержка государства оказывается оперативно. Было повышено авансирование закупок и финансирование проектов развития. Наращивается помощь регионам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер напомнил о том, что за счет роста нефтегазовых поступлений доходы государственного бюджета существенно выросли за первые 4 месяца 2022 года. С начала текущего года резервный фонд пополнился 1,4 трлн рублей. Благодаря росту доходов власти увеличили расходы. В период с января по апрель показатели выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Кабмин направит 8 млрд рублей на развитие очистных сооружений на Байкале.

Фото и видео: Правительство России