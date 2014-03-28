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Мишустин: правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары
Сегодня, 14:43
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Мишустин: правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары

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Мишустин отметил, что уже сделана так называемая "дорожная карта" по товарам для детей.

Правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.

К главе правительства обратился гендиректор АО "Воткинская промышленная компания" Евгений Кривошеин с просьбой поддержать спрос на социально-значимые товары. Мишустин отметил, что уже сделана так называемая "дорожная карта" по том, какие виды продукции для детей будут гарантированно закупаться.

Специальные инструменты, которые есть в Минпромторге, пожалуйста, сюда: я думаю, что можно и по НИОКРам поработать, и по первым партиям, и по скидкам на приобретение.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что влияние санкций на транспортную отрасль в России удалось смягчить.

Фото: Правительство России

Теги: михаил мишустин, отечественные товары, правительство, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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