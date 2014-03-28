Мишустин: правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары

Мишустин отметил, что уже сделана так называемая "дорожная карта" по товарам для детей.

Правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.

К главе правительства обратился гендиректор АО "Воткинская промышленная компания" Евгений Кривошеин с просьбой поддержать спрос на социально-значимые товары. Мишустин отметил, что уже сделана так называемая "дорожная карта" по том, какие виды продукции для детей будут гарантированно закупаться.

Специальные инструменты, которые есть в Минпромторге, пожалуйста, сюда: я думаю, что можно и по НИОКРам поработать, и по первым партиям, и по скидкам на приобретение. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что влияние санкций на транспортную отрасль в России удалось смягчить.

Фото: Правительство России