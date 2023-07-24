Глава правительства оценил проекты, которые реализуют инвесторы в регионе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал успеха и процветания Дальневосточному федеральному округу. Об этом он заявил во время рабочего визита во Владивосток.

Глава правительства оценил проекты, которые реализуют инвесторы в регионе. По его словам, благодаря этим проектам идет развитие отельной инфраструктуры, орнолыжных курортов, центров обработки данных и технологических услуг.

Это, соответственно, высокотехнологичные проекты, которые поддерживают в том числе научно-исследовательские изыскания. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл во Владивосток.

Видео: Правительство России