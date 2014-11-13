Глава правительства выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин отправился в рабочие поездки по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Во Владивостоке главу правительства встретили вице-премьер Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Ранее мы сообщали, что правительство разработало механизм, который упростит процесс признания продукции отечественной.

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