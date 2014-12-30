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Правительство разработало механизм, который упростит процесс признания продукции отечественной

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В рамках данной работы выпускающим отечественную продукцию предприятиям будут предложен комплекс мер поддержки бизнеса.

Правительство России разработало механизм, который упростит процесс признания продукции отечественной. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

В рамках данной работы выпускающим отечественную продукцию предприятиям будут предложен комплекс мер поддержки бизнеса. По словам Мишустина, среди производителей востребованы льготные инвестиционные кредиты, поручительства по займам и компенсации части затрат на лизинг оборудования. Также правительство рассмотрит законопроект, который упростит процесс официального подтверждения созданной в России продукции.

Ранее мы сообщали, что правительство направит финансирование на развитие экологического туризма.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, продукция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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