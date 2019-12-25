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Мишустин потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации
Сегодня, 15:29
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Мишустин потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации

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В кабмине РФ напомнили о том, что цена не должна быть завышенной.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал чиновников жестко контролировать вопрос по стоимости услуг за социальную газификацию. Такое заявление руководитель кабмина сделал в рамках заседания с коллегами.

Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назвал историческим одобрение РФ и Белоруссией 28 союзных программ.

Фото: Правительство России

Теги: газификация, кабмин, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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