Мишустин потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации

В кабмине РФ напомнили о том, что цена не должна быть завышенной.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал чиновников жестко контролировать вопрос по стоимости услуг за социальную газификацию. Такое заявление руководитель кабмина сделал в рамках заседания с коллегами.

Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назвал историческим одобрение РФ и Белоруссией 28 союзных программ.

Фото: Правительство России