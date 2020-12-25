Глава российского правительства Михаил Мишустин посоветовал Росреестру работать "в штабном режиме". По мнению чиновника, профильное ведомство является важнейшей службой на стыке между экономической и социальной сферами жизни общества. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в рамках рабочего приема с докладом Олега Скуфинского.
Важно, чтобы на сегодняшний день Росреестр работал четко, в штабном режиме…Самая главная функция Росреестра - это гарантия прав собственности людей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Премьер страны напомнил коллеге из Росреестра о том, что перед ведомством стоят серьезные задачи. В частности, работа направлена на инвентаризацию земельных участков, объектов капитального строительства, оценку недвижимости. Также Росреестр ведет и специальные проекты, касающиеся, например, "гаражной амнистии".
Мишустин лично проверил работу службы call-центра Росреестра.
Фото и видео: Правительство России
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