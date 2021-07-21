Мишустин: последовательное повышение МРОТ затронуло 4,5 млн человек

Премьер-министр России рассказал о работе по повышению качества жизни граждан.

Федеральное правительство России последовательно повышает размер минимальной оплаты труда (МРОТ). В 2026 году он затрагивает 4,5 миллиона граждан. Соответствующими статистическими данными с законодателями в рамках правительственного часа в Государственной думе поделился премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник выступил перед парламентариями из нижней палаты с отчетом о проделанной работе кабинета министров за минувший год. Приглашенный гость пояснил политикам, что за 2025 год власти подняли уровень МРОТ более, чем на 16,5 процентов. С текущего года показатель прибавил еще пятую часть и достиг отметки в 27 тысячи рублей.

Последовательно повышаем минимальный размер оплаты труда. Почему это важно? Работодатель не имеет права начислять зарплату меньше такого показателя. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о необходимости контроля за ценами на социально значимые товары.

