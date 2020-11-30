Качество работы институтов развития будут оценивать не в конце года, а в динамике.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил утвердить показатели эффективности институтов развития. Об этом сообщает сайт праавительства.

Глава кабмина поручил создать межведомственную группу. Её возглавит вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новые параметры будут оценивать не только финансовые показатели проектов, но и данные, которые показывают — насколько успешно достигаются национальные цели.

Качество работы институтов развития будут оценивать не в конце года, а в динамике.

Подчёркивается, что Минэкономразвития и Минфин к 15 декабря должны представить в правительство свои предложения по показателям.

Ранее в России упростили правила оформления инвалидности.

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