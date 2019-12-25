В России упростили правила оформления инвалидности. Об этом рассказали представители пресс-службы кабинета министров России. Они ссылаются на подписанное Михаилом Мишустиным постановление.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности
пресс-служба кабинета министров России
Для оформления инвалидности гражданам придется пройти через медико-социальную экспертизу, чтобы установить или подтвердить инвалидность. Ранее людям приходилось повторно обращаться в поликлинику, если в документах не были указаны все обследования. Согласно новым правилам, представители бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно передавать направление в поликлинику и указывать на то, каких сведений им не хватает.
Отметим, что возврат направлений будет занимать не более трех дней. На доработку документов у поликлиники должно уйти не больше двух недель. Новый порядок оформления документов вступит в силу после 1 марта 2021 года.
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Фото: Piter.tv
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