Новый порядок оформления документов вводится с марта 2021 года.

В России упростили правила оформления инвалидности. Об этом рассказали представители пресс-службы кабинета министров России. Они ссылаются на подписанное Михаилом Мишустиным постановление.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности пресс-служба кабинета министров России

Для оформления инвалидности гражданам придется пройти через медико-социальную экспертизу, чтобы установить или подтвердить инвалидность. Ранее людям приходилось повторно обращаться в поликлинику, если в документах не были указаны все обследования. Согласно новым правилам, представители бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно передавать направление в поликлинику и указывать на то, каких сведений им не хватает.

Отметим, что возврат направлений будет занимать не более трех дней. На доработку документов у поликлиники должно уйти не больше двух недель. Новый порядок оформления документов вступит в силу после 1 марта 2021 года.

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Фото: Piter.tv