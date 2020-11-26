Мишустин: возврат страховых платежей организациям будет упрощен

Законопроект уже подготовлен правительством.

Михаил Мишустин заявил, что возврат страховых платежей организациям будет упрощен. Об этом глава правительства сообщил на заседании кабинета министров днем 26 ноября. Чиновник отметил, что процедуру упростят для компаний, прошедших через банкротство. Подготовлен документ, определяющий порядок возврата платежей в Фонд социального страхования.

До сих пор их возврат организациям, в отношении которых прекращена процедура банкротства, осуществлялся в судебном порядке. Это был долгий процесс. Теперь все станет проще, быстрее Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава правительства считает, что как только дело о банкротстве компании будет прекращено, а ее деятельность восстановлена, то организация сможет обратиться за возвратом своих платежей. Альтернативное решение - зачесть эти платежи в счет уплаты страховых взносов на следующий период.

Энергоснабжение Владивостока вернется на постоянную схему в течение двух месяцев.

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