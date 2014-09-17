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Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка в регионах ДФО
Сегодня, 10:41
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Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка в регионах ДФО

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Пострадавшим гражданам Забайкалья, Амурской области, ЕАО, Хабаровского края ускорят выплаты.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка в регионах Дальнего Востока. Поручение дано чиновником по результатам совещания о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в ДФО при президенте Владимире Путине. Денежные средства получат жители Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

Высшим должностным лицам взять на личный контроль и ускорить процесс осуществления предусмотренных законодательством выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка, а также представления в МЧС России соответствующих обосновывающих документов.

сообщение кабмина РФ

Также Мишустин дал поручение ответственным лицам оперативно завершить работу по установлению причиненного стихией ущерба регионам, жилым помещениям, социальной и дорожной инфраструктуре, сельхозтоваропроизводителям. Это необходимо для предоставления компенсационных выплат из федерального бюджета.

Мишустин: чиновники должны держать на контроле ситуацию в регионах, пострадавших от ЧС.

Фото: Правительство России

Теги: выплаты, дальний восток, кабмин, компенсация, михаил мишустин, паводки
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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